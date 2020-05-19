Березовские росгвардейцы по приметам задержали молодую похитительницу ноутбука

В вечернее время в Березовском экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку на подозреваемую в краже. За помощью к правоохранителям обратился 36-летний горожанин. По словам мужчины, неизвестная злоумышленница похитила у него ноутбук, который он оставил без присмотра на траве.
В ходе отработки точек сбыта похищенного имущества стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящую под описание безработную 18-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения. Похищенный ноутбук молодая злоумышленница сдала в ломбард. По предварительной информации, подозреваемая заметила на улице двух граждан, которые выясняли отношения. Рядом с ними на траве находился завернутый в пакет ноутбук. Девушка подобрала находку, после чего скрылась.
Для дальнейшего разбирательства задержанная была передана правоохранителям. Похищенное имущество росгвардейцы вернули законному владельцу.
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