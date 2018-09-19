Берёзовский фестиваль "Белая Берёза" стал вторым на конкурсе «Russian Event Awards»

Фестиваль народного творчества и народных промыслов «Белая Берёза» впервые проводился в Берёзовском в июне этого года. На фестивале работало несколько тематических площадок: Бизнес верста (ярмарка изделий из бересты, дерева, глины, хлебобулочных изделий и кваса по старым народным рецептам), соревнования по игре в лапту, народный открытый конкурс «Частушка – берестушка».

Фестиваль собрал несколько тысяч зрителей.

18 сентября Берёзовский фестиваль «Белая Берёза занял второе место на конкурсе Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2018 года Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации «Лучшее городское праздничное событие».