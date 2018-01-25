Берёзовский готовится к "Лыжне России"

11 февраля 2018 года в Березовском на территории лыжной базы МБУ «КДЮСШ» имени А. Бессмертных пройдет ХХХVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».

Парад открытия соревнований в 11 ч. 45 мин. Начало соревнований в 12 ч.00 мин. К соревнованиям допускаются все желающие - работники городских организаций (по именным заявкам организаций не более 10 человек), а также спортсмены и любители спорта, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и обеспеченные собственным спортивным инвентарем (лыжный инвентарь можно взять в прокате лыжной базы, стоимость договора аренды для взрослого 70 руб., для детей 35 руб.).