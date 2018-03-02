Берёзовский готовится к пропуску ледохода и паводковых вод

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До настоящей весны ещё далеко, но в Березовском уже готовятся к паводку.
Ежесуточный мониторинг ситуации на водоемах начнется только ближе к апрелю.
Сейчас за состоянием рек и льда на гидропостах приступили к наблюдению. Для отслеживания ситуации на водоемах в границах городского округа организована работа четырех гидропостов: на водоподъеме реки Барзас, на реке Шурап в районе центральных котельных, на «черной дамбе» - водоотстойнике ЦОФ «Берёзовская» и в поселке Барзас.
02/03/2018
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