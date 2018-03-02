Берёзовский готовится к пропуску ледохода и паводковых вод

До настоящей весны ещё далеко, но в Березовском уже готовятся к паводку.

Ежесуточный мониторинг ситуации на водоемах начнется только ближе к апрелю.

Сейчас за состоянием рек и льда на гидропостах приступили к наблюдению. Для отслеживания ситуации на водоемах в границах городского округа организована работа четырех гидропостов: на водоподъеме реки Барзас, на реке Шурап в районе центральных котельных, на «черной дамбе» - водоотстойнике ЦОФ «Берёзовская» и в поселке Барзас.