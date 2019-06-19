Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Беспилотники на службе у кузбасских энергетиков

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Кузбассе поделились опытом эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с преподавателями и студентами Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Практический семинар проходил в два этапа. В первый день энергетики, ученые и студенты обсудили вопросы применения беспилотных систем в промышленности, в том числе в электросетевом комплексе, особенности подготовки внешних пилотов и аналитиков данных, а также вопросы организации полетов.

Второй этап проводился на уникальной базе учебного полигона кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в селе Березово. Специалисты службы диагностики продемонстрировали подготовку к полету, а также основные приемы обследования воздушных линий напряжением 35 и 110 киловольт с учетом специфики применения БПЛА мультироторного и самолетного типов. Среди преимуществ энергетики отмечают сокращение времени осмотров при приемке  работ по расчистке и расширению просек ЛЭП, оперативное обнаружение несанкционированных построек, выявление подтопленных участков при паводке, возможность обследования труднодоступных опор в горно-таежной местности, снижение рисков травматизма,  а также повышение точности измерений и эффективности обследования.

 - Опыт использования БПЛА в течение года уже позволяет говорить о высоком потенциале новейших технологий. Мы повышаем оперативность и качество работ, тем самым улучшаем ключевые показатели надежности электроснабжения. К тому же, экономим на затратах по сравнению с классическими пешими осмотрами. Полученные фото и видеоматериалы позволяют более качественно планировать производственные программы. Всё это – стимул к дальнейшему развитию и тиражированию таких технологий среди других филиалов компании, а также   к обучению специалистов, - рассказал исполняющий обязанности главного инженера Россети Сибирь в Кузбассе Сергей Тараданов.

С большим интересом участники наблюдали за подготовкой и запуском самолёта с использованием катапульты. Сколько времени требуется на подготовку, что нужно при этом учитывать, как правильно выбрать место для пуска и посадки, где расположены датчики и какие данные можно получить в ходе обследования – на все эти вопросы отвечали внешние пилоты Алексей Зенков и Денис Степанов.

Летный период длится с мая по октябрь. В этом году перед специалистами службы диагностики кузбасского филиала Россети Сибирь стоит задача обследовать с помощью самолёта и квадрокоптера 80 линий электропередачи протяженностью более 700 километров в труднодоступной горно-таежной местности. 

Участники семинара отметили, что такой формат помогает соединить в учебном процессе теоретическую подготовку с практической деятельностью и, тем самым, повысить уровень профессиональной деятельности преподавателей института энергетики и специалистов энергокомпании.

Экономика
kuzbassnews.ru
19/06/2019
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилёв заметил проблему «вымирания» Кузбасса
Отвечать на вопросы про "отморозков и бузотеров" (лексика предыдущего главы региона)...
Таёжная гонка: кто из новокузнечан выиграет велосипед
На масштабном фестивале «Таёжная Гонка» состоится розыгрыш велосипеда. Предварительно планируется,...
В Кузбассе пройдет тотальная проверка подвалов
Сегодня в рамках подготовки региона к отопительному сезону губернатор потребовал проверить...
В Кемерове осудили бывшего работника УФАС за взятку
Центральный районный суд Кемерова вынес приговор бывшему начальнику отдела контроля в сфере закупок...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus