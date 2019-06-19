Беспилотники на службе у кузбасских энергетиков

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Кузбассе поделились опытом эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с преподавателями и студентами Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Практический семинар проходил в два этапа. В первый день энергетики, ученые и студенты обсудили вопросы применения беспилотных систем в промышленности, в том числе в электросетевом комплексе, особенности подготовки внешних пилотов и аналитиков данных, а также вопросы организации полетов.

Второй этап проводился на уникальной базе учебного полигона кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в селе Березово. Специалисты службы диагностики продемонстрировали подготовку к полету, а также основные приемы обследования воздушных линий напряжением 35 и 110 киловольт с учетом специфики применения БПЛА мультироторного и самолетного типов. Среди преимуществ энергетики отмечают сокращение времени осмотров при приемке работ по расчистке и расширению просек ЛЭП, оперативное обнаружение несанкционированных построек, выявление подтопленных участков при паводке, возможность обследования труднодоступных опор в горно-таежной местности, снижение рисков травматизма, а также повышение точности измерений и эффективности обследования.

- Опыт использования БПЛА в течение года уже позволяет говорить о высоком потенциале новейших технологий. Мы повышаем оперативность и качество работ, тем самым улучшаем ключевые показатели надежности электроснабжения. К тому же, экономим на затратах по сравнению с классическими пешими осмотрами. Полученные фото и видеоматериалы позволяют более качественно планировать производственные программы. Всё это – стимул к дальнейшему развитию и тиражированию таких технологий среди других филиалов компании, а также к обучению специалистов, - рассказал исполняющий обязанности главного инженера Россети Сибирь в Кузбассе Сергей Тараданов.

С большим интересом участники наблюдали за подготовкой и запуском самолёта с использованием катапульты. Сколько времени требуется на подготовку, что нужно при этом учитывать, как правильно выбрать место для пуска и посадки, где расположены датчики и какие данные можно получить в ходе обследования – на все эти вопросы отвечали внешние пилоты Алексей Зенков и Денис Степанов.

Летный период длится с мая по октябрь. В этом году перед специалистами службы диагностики кузбасского филиала Россети Сибирь стоит задача обследовать с помощью самолёта и квадрокоптера 80 линий электропередачи протяженностью более 700 километров в труднодоступной горно-таежной местности.

Участники семинара отметили, что такой формат помогает соединить в учебном процессе теоретическую подготовку с практической деятельностью и, тем самым, повысить уровень профессиональной деятельности преподавателей института энергетики и специалистов энергокомпании.