Бесплатная стрижка для старшего поколения

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Клиентов Центра социального обслуживания Калтанского городского округа бесплатно подстригли учащиеся парикмахерских курсов.
За два дня они сумели преобразить внешность девяти пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посещать парикмахерскую.
Девушки выпускного курса с небольшим опытом работы внимательно и аккуратно отнеслись к пожеланиям клиентов. Красивыми стрижками остались довольны и пожилые люди, и молодые мастера.
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