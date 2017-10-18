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Бесплатные кинопоказы 4 ноября в рамках общероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

В ночь с 4 на 5 ноября в муниципальных киноучреждениях Кемеровской области состоятся бесплатные показы  фильмов из областного фильмофонда.

В Кемерово в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский,4) зрители смогут посмотреть художественный фильм  «Время первых» (6+), начало сеансов в 20-00 часов и 22-30 часов.

В Новокузнецке, в кинотеатре «Октябрь» (пр. Металлургов, 42)  покажут фильм «Герой» (12+), начало в 20-00.

Всего бесплатно посмотреть фильмы можно будет в 20 учреждениях культуры области —  в городах Березовский, Междуреченск, Гурьевск, Мариинск, Ленинск-Кузнецкий, пгт. Тяжинский, пгт. Промышленная, пгт. Шерегеш, пгт. Яя, в Беловском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Кемеровском, Ижморском районах.

Культура
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kuzbassnews.ru
18/10/2017
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