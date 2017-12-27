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Бесплатные кинопоказы в новогодние каникулы в Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области совместно с ГАУК КО «Кузбасскино» проводят областную киноакцию «Зимняя сказка», в рамках которой состоятся бесплатные сеансы анимационных и художественных фильмов для детского зрителя. Мероприятие пройдет с 1 по 8 января в муниципальных кинозалах области.

Лучшие и любимые новогодние фильмы-сказки - «Морозко» (1964г.), «Снежная королева» (1957г.), «Золушка» (1947г.), «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975г.) посмотрят зрители в гг. Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Березовский, Гурьевск, Междуреченск, Осинники, Тайга, в Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Промышленновском, Тисульском, Топкинском, Чебулинском, Яйском районах.

В г. Кемерово посмотреть кино бесплатно можно будет 3 января в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский,4):

13-00 часов «Морозко» (0+);

15-30 часов «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+).

Приглашаем всех зрителей в новогодние праздники посетить кинозалы области и бесплатно посмотреть любимое кино всей семьей.

Дополнительная информация о мероприятии по телефону: 36-30-31

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kuzbassnews.ru
27/12/2017
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Ижморский
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