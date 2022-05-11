Бесплатными парковками пользуются около 600 жителей Кузбасса с инвалидностью

579 инвалидов из Кемеровской области зарегистрировали в Федеральном реестре инвалидов свой транспорт с начала года, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. Получить такое разрешение можно, подав заявление через электронный кабинет на портале реестра либо на портале госуслуг. Для оформления льготной парковки инвалид либо его представитель могут также лично обратиться в МФЦ.

Начиная с прошлого года парковкой в бесплатных зонах инвалиды пользуются в том случае, если информация об автомобиле внесена в реестр. Сведения могут подаваться не только на собственный транспорт, но и вообще на любой, осуществляющий перевозку инвалида, включая такси или, например, автомобиль близких и родственников.

Чтобы зарегистрировать транспорт в реестре, надо указать его номер и марку, а также ввести период, в течение которого будет действовать право на бесплатную парковку. Разрешение можно оформить на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, либо перевозящий его. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей группой, если они не могут самостоятельно передвигаться.

При необходимости инвалид может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление. Актуальными будут считаться последние размещенные во ФРИ данные. Информация в реестре имеет силу на территории всей страны. Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе России.