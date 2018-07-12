Бесплатный проезд в электричках: кому и на каких условиях

63 611 кузбасских льготников в 2018 г. решили воспользоваться своим правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Чтобы его реализовать, пенсионеру необходимо иметь справку о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Справка действительна в течение всего календарного года, и ею можно воспользоваться в любом уголке России.

Получить этот документ можно в территориальном органе ПФР по месту установления ежемесячной денежной выплаты, дающей право на предоставление набора соц. услуг, заказав справку по телефону или через сайт Пенсионного фонда. При электронном способе «заказа» можно отследить дату готовности справки. Потом нужно будет только лично прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением (при наличии электронной очереди – талон брать не надо). Те, кому ближе традиционный способ, могут записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку «на месте».

Вместе с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим право на получение набора социальных услуг, ее необходимо предъявить в кассе железнодорожного вокзала для получения билета.

Обращаем внимание, что правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте могут воспользоваться только те льготники, которые не подавали заявления об отказе от этой составляющей набора соц. услуг и не отказались от всего соц. пакета. Если граждане указанной категории хотели бы на следующий год пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, то необходимо подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (до 1 октября текущего года) теми же способами: посетив лично территориальное управление ПФР, филиалы МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Для сведения, в Кемеровской области проживают 91 933 федеральных льготника, которые имеют право воспользоваться набором социальных услуг, включающим предоставление лекарственных препаратов, медизделий и т.д., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. НСУ можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте по желанию льготника.