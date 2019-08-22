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Без бумажной волокиты

С начала 2019 г. 100% пенсий по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты  (ЕДВ) в Кузбассе было назначено по данным Федеральной  государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). Таким образом, специалисты территориальных органов Отделения ПФР по Кемеровской области назначили 2760 пенсий по инвалидности и 5757 ежемесячных денежных выплат, пользуясь сведениями электронной системы.

Пенсионный фонд России является оператором ФГИС ФРИ, которая используется при предоставлении государственных услуг людям с ограниченными возможностями. Первоначально запись об инвалиде вносится ПФР на основании сведений о признании лица инвалидом, представляемых учреждениями медико-социальной экспертизы. Информационный обмен проводится через систему межведомственного электронного взаимодействия по защищенным каналам связи.

Инвалиды имеют доступ к сведениям используя "Личный кабинет" на сайте ФГИС ФРИ (www.sfri.ru). Главное – иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. В личном кабинете инвалид может увидеть индивидуальную программу реабилитации и ее исполнение, пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки, подать в электронном виде заявление или получить информацию от организаций, оказывающие государственные услуги инвалидам.

Сведения, необходимые для назначения пенсии по инвалидности, специалисты ПФР также получают сами, из имеющихся баз данных. В тех случаях, когда при установлении пенсии по инвалидности у граждан нет никаких дополнительных сведений, влияющих на размер пенсии (например, нет иждивенцев), не требуется даже личное посещение ПФР для того, чтобы подать заявление.

Заявление об установлении пенсии по инвалидности, как и всех других видов пенсий, а также об установлении ЕДВ, можно подать, не выходя из дома, в электронном виде также через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. И это очень удобно, особенно людям с ограниченными возможностями здоровья или маломобильным.

Общество
kuzbassnews.ru
22/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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