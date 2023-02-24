Безопасность хоккейного матча обеспечили росгвардейцы в Кузбассе

В кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс» региональные подразделения Росгвардии обеспечили безопасность матча чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и архангельским «Водником».
К охране правопорядка во взаимодействии с органами внутренних дел были привлечены сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они осуществляли безопасность спортсменов и болельщиков на трибунах, а также проводили профилактические мероприятия на прилегающей территории.
Матч завершился без происшествий победой хозяев со счетом 4:1.
Фото: Росгвардия