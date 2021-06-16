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Безопасность на воде

С наступлением лета, всё больше людей приезжают на водоёмы, чтобы отдохнуть, загореть и искупаться. Всем хочется, наконец, открыть пляжный сезон, но вода коварна и не прощает ошибок.С наступлением лета, всё больше людей приезжают на водоёмы, чтобы отдохнуть, загореть и искупаться. Всем хочется, наконец, открыть пляжный сезон, но вода коварна и не прощает ошибок.

Одно из первых и важнейших правил: алкоголь и водные увеселения несовместимы. Второе, что важно помнить тем, кто собрался на пляж — купание допустимо только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.

Заместитель начальника службы пожаротушения 3 псо фпс гпс Главного управления МЧС России по Кемеровской области — Кузбасса Ю. Н. Проничев делится правилами безопасного семейного отдыха: “Родителям с детьми, отдыхающим у воды необходимо соблюдать несколько важных правил:

Во-первых: дно должно быть ровным и чистым, без ям. Во-вторых: максимальная допустимая глубина - не выше груди ребёнка. В-третьих: дети не должны выпадать из поля зрения взрослых ни на секунду. В-четвертых: время купания не должно составлять более 15 минут за заплыв, между купаниями нужно делать перерывы для согревания и отдыха.

Посиневшие уголки губ означают, что купаться ребёнку уже или пока нельзя”

Предпринимать попытку спасения утопающего должен только тот, кто обладает навыками и знаниями. Иначе спасатель рискует не только чужой, но и своей жизнью. 

Лучше вызвать службу спасения по телефону 112 не дожидаясь момента, когда пострадавший окажется на твёрдой земле, потому что иначе помощь может приехать с опозданием, а ценой ему может стать человеческая жизнь.

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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