Безопасность на воде

С наступлением лета, всё больше людей приезжают на водоёмы, чтобы отдохнуть, загореть и искупаться. Всем хочется, наконец, открыть пляжный сезон, но вода коварна и не прощает ошибок.С наступлением лета, всё больше людей приезжают на водоёмы, чтобы отдохнуть, загореть и искупаться. Всем хочется, наконец, открыть пляжный сезон, но вода коварна и не прощает ошибок.
Одно из первых и важнейших правил: алкоголь и водные увеселения несовместимы. Второе, что важно помнить тем, кто собрался на пляж — купание допустимо только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.
Заместитель начальника службы пожаротушения 3 псо фпс гпс Главного управления МЧС России по Кемеровской области — Кузбасса Ю. Н. Проничев делится правилами безопасного семейного отдыха: “Родителям с детьми, отдыхающим у воды необходимо соблюдать несколько важных правил:
Во-первых: дно должно быть ровным и чистым, без ям. Во-вторых: максимальная допустимая глубина - не выше груди ребёнка. В-третьих: дети не должны выпадать из поля зрения взрослых ни на секунду. В-четвертых: время купания не должно составлять более 15 минут за заплыв, между купаниями нужно делать перерывы для согревания и отдыха.
Посиневшие уголки губ означают, что купаться ребёнку уже или пока нельзя”
Предпринимать попытку спасения утопающего должен только тот, кто обладает навыками и знаниями. Иначе спасатель рискует не только чужой, но и своей жизнью.
Лучше вызвать службу спасения по телефону 112 не дожидаясь момента, когда пострадавший окажется на твёрдой земле, потому что иначе помощь может приехать с опозданием, а ценой ему может стать человеческая жизнь.
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