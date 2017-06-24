Безопасность - прежде всего

В поселке Листвянка Тяжинского района стартовала акция работников культуры, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей в летний период.

Заведующие и специалисты сельских клубов и Домов культуры познакомились с презентацией «10 правил безопасного лета», созданной методистами управления культуры администрации Тяжинского муниципального района.

К семинару специалисты Листвянского сельского Дома культуры подготовили детскую познавательно-развлекательную программу «Вода и огонь – не терпят шалостей». Медики Тяжинской районной больницы обучили культработников приемам оказания первой медицинской помощи, а сотрудники МЧС провели показательное занятие по пожаротушению.

Все желающие могли познакомиться с устройством пожарного автомобиля, а юные артисты получили возможность попробовать себя в роли огнеборцев.

Акция пройдет во всех учреждениях культуры Тяжинского района. Используя полученный на семинаре материал, клубные работники расскажут землякам о том, как обеспечить безопасность ребятишек во время летних каникул.