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Безопасные эксперименты с электричеством от профессионалов

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» продолжают награждать лауреатов и победителей конкурса иллюстрированных историй «Путешествие в страну электричества», совмещая приятную процедуру вручения подарков  с познавательными уроками по электробезопасности. Очередной интерактивный урок для старшеклассников школы № 82 г. Кемерово кузбасские энергетики провели в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». 

Электрофорная машина, лампочки, стеклянный защитный колокол, диэлектрические боты и резиновые перчатки – буквально за перемену специалист филиала «Кузбассэнерго-РЭС» Алексей Гареев превратил обычный кабинет физики в экспериментальную площадку для интересных, а самое главное, безопасных опытов. Что такое молния, откуда появляется электрический разряд и как он действует на человека – результативность подобных уроков заключается в том, что ребята могут не только изучить теорию возникновения электрического тока, но и благодаря несложным опытам наглядно познакомиться с электрическими процессами, которые могут быть полезны и в тоже время опасны для человека. Главное правило, которое «юные Эйнштейны» усвоили во время занятия – электричество – безусловное благо только тогда, когда люди знают, как с ним правильно обращаться.

«Подобные опыты должны показывать профессионалы, чтобы у детей не возникло желания самостоятельно «экспериментировать с электричеством», - рассуждает учитель физики СОШ № 82 Юлия Леонидовна Большагина. – По всем правилам педагогики, если урок действительно интересен детям, то важную информацию, услышанную от учителя, они запоминают надолго. А самое главное – могут своевременно воспользоваться полученными знаниями».

В конце интерактивного занятия школьники получили в подарок тематические расписания для уроков и веселые магниты с главными правилами энергобезопасности от Вольтика, а лауреаты конкурса «Путешествие в страну электричества» (Валерия Морозова и Софья Евстратенко) - авторские экземпляры иллюстрированного сборника.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/09/2017
Образование
Кемерово
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