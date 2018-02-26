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Библиотечная система - в помощь пенсионной

В рамках взаимодействия с Централизованной библиотечной системой Мариинского муниципального района» сотрудники Управления ПФР в Мариинске, Мариинском и Чебулинском районах встретились с коллективом Мариинской первичной организации Всероссийского общества слепых.

В ходе встречи консультацию специалиста Пенсионного фонда получили более 10 человек.

Общество
Верх-Чебула
Мариинск
kuzbassnews.ru
26/02/2018
Общество
Верх-Чебула
Мариинск
Новости Кузбасса

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