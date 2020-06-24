Библиотечный проект «Литературный театр» представляет онлайн-трансляцию спектакля «Мой Цой»

29 июня в Литературном кафе Государственной научной библиотеки им.В.Д.Федорова в 17.30 ч. в рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» состоится онлайн-показ спектакля «Мой Цой» - очередного спектакля библиотечного проекта «Литературный театр».

Руководитель сектора молодежных и специальных проектов библиотеки Яна Орехова так обосновывает новую инициативу молодых людей, занимающихся в творческих клубах «Блокнот» и «Точка пения»: «21 июня Цою исполнилось бы 58 лет, 15 августа будет 30 лет, как он ушел от нас. Среди нас нет людей, которые были бы равнодушными к его музыке. Мы не можем перестать думать о том, что еще он мог бы сказать, о чем еще он хотел бы спеть. Через спектакль мы поговорим о дружбе, любви, комплексах, трудностях времени и о музыке, конечно же, о музыке».

Режиссер и сценарист спектакля - Яна Орехова, актеры - Антон Никонов, Тимур Зарипов, Анастасия Воробьева, Владислав Сафронов.

Сценарий спектакля завязан на истории двух противодействующих сил, которые пытаются разобраться, что им важнее – дружба или гордость. Спектакль погружает зрителя в атмосферу прошлого, в то время, которое заставляло придумывать «лайфхаки», как записать понравившуюся музыку, получить пластинку любимого музыканта, достать импортную жевательную резинку, джинсы или музыкальный центр. Это спектакль о музыке Цоя, о гаражных рок-группах и людях, которые отчаянно хотели быть похожими на своего кумира и собирать стадионы.

Любителей музыки приглашаем на премьеру спектакля, послушать живое исполнение музыкальных каверов. Трансляция пройдет на официальной странице библиотеки в социальной сети «В Контакте»