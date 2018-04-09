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Библиотекари Калтана участвуют во всероссийских конкурсах и побеждают

Спросите у любого человека, чем занимается работник библиотеки, и услышите в ответ: «Выдает книги». По сути, они правы, но это лишь вершина айсберга, которая видна непосвященным. Между тем, сегодня это одна из самых сложных и многогранных профессий. Библиотекарь – это универсальный специалист, который не только много знает и пользуется своими знаниями, но и человек, который «не стоит на месте», постоянно совершенствуется, приобретая новые умения, навыки, опыт. 

Библиотекари Модельной библиотеки семейного чтения п. Малиновка тоже идут в ногу со временем: участвуют в различных профессиональных конкурсах, публикуются в интернете, делятся опытом. И побеждают!

В январе 2018 года подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Современная библиотека: научно-образовательная и культурно-просветительская роль». Дипломом победителя награждена Селиванова А. П.  за работу «Малиновке – 90».  

26 марта подведены итоги всероссийского конкурса «Владимиру Высоцкому – 80 лет». В номинации «Сценарий Библиотекари» Селиванова А.П. заняла 1 место с работой «Вечер памяти В. Высоцкого «Ни единой строчки я не лгу».

4 апреля подведены итоги всероссийского конкурса «На пороге Масленица». В номинации «Сценарий Библиотекари» Клещева Л.Г. стала победителям с работой «Фольклорно-игровая программа «Масленица идет – блин да мед несет».

Участие в конкурсах помогает библиотекарям Калтанского городского округа расширить профессиональные знания, совершенствовать мастерство и развивать творческие способности.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
09/04/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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