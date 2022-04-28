Библиотекари Тяжинского округа присоединились к добровольческой акции «Весенняя неделя добра»

Библиотекари провели уроки добра, часы общения, мастер-классы, акции, конкурсы рисунков. Читатели познакомились с добрыми книгами, рассказывающими о добрых делах и поступках, о людях творящих добро, о примерах проявления доброты.

Сотрудники Тяжинской центральной детской библиотеки провели цикл мероприятий. Акция «Шарики добра» подарила окружающим тепло, радость, улыбку и хорошее настроение. Сотрудники библиотеки раздали жителям поселка Тяжинский буклеты, памятки, закладки, читали стихи о доброте. Каждый участник акции получил в подарок воздушный шарик с пожеланиями добра, счастья, успехов.

Для читателей младшего школьного возраста прошел литературный час «Волшебная сила слов и поступков», посвященный 120-летию со дня рождения детской писательницы Валентины Осеевой. Дети приняли участие в беседе-диалоге «О добрых поступках» и викторине «Творчество Осеевой», поиграли в игру «Найди соответствие». Затем ребята разделились на читателей и садоводов и посадили чудо-яблоню волшебных слов.

Беседа у книжной выставки «Если добрый ты» познакомила читателей с произведениями русской литературы, которые учат быть добрыми и отзывчивыми. Завершилась Неделя выпуском стенгазеты «Наполним сердце добротой». Дети называли добрые, вежливые слова и записывали их.

Библиотекарь Итатской модельной библиотеки семейного чтения Алена Владимировна Федорова провела для учащихся 5 «а» класса Итатской средней школы урок-путешествие «Доброта нужна всем людям, пусть побольше добрых будет». Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и творчестве детской писательницы В. А. Осеевой. В ходе мероприятия дети обсудили рассказы «Синие листья», «До первого дождя», «Что легче?», «Печенье», «Сыновья», «Волшебное слово» и другие. Ребята узнали, что книги учат доброте и отзывчивости, умению дружить. Также дети приняли участие в играх «Волшебные слова», «Вежливо - невежливо», «Пожалуйста», в ходе которых отвечали на вопросы викторины по рассказам писательницы. Ребята оставили свои пожелания на дереве добра «Мир станет лучше если, я…».

В Бороковской сельской библиотеке прошла беседа «Почетный донор России», посвященная памяти бывшего жителя села А. И. Дальшевского. В Тисульской сельской библиотеке прошел экологический урок «Дом, в котором ты живешь», посвященный Всемирному Дню Земли. Дети приняли участие в конкурсах: «Что может сделать один?», «Не спеши выбрасывать», «Сортировка мусора». Ребятишки отвечали на вопросы экологической викторины, составляли экологическую пирамиду, повторили правила поведения на природе.

В Георгиевской сельской библиотеке состоялась экологическая акция «Мы за чистую планету». Члены клуба «Экотопик» рассказали о том, как человек влияет на окружающую среду, что может сделать каждый житель планеты Земля, чтобы улучшить экологическую обстановку и что нужно делать уже сейчас, чтобы решить эти проблемы. Итогом акции стал субботник. Все вместе – дети и взрослые очистили от мусора улицы деревни.

В Новопокровской сельской библиотеке прошла акция «Дерево добрых слов». Читатели писали на заготовленных листах добрые слова и размещали их на «Дереве добрых слов». В Старо-Урюпской сельской библиотеке прошел цикл мероприятий: час открытого диалога «Доброта начинается с детства», час духовности «Добротой измерь свой путь».

В Ступишинской сельской библиотеке состоялась беседа «Давайте дарить добро». Ребята обсудили правила вежливости, приняли активное участие в поэтической игре «Словарь вежливых слов», послушали мексиканскую сказку «Вежливый кролик».

Беседа «Под открытым зонтиком добра» прошла в Листвянской сельской библиотеке. Присутствующие поговорили о доброте, вежливости и воспитанности. На лепестках цветка доброты ребята написали добрые слова, узнали, что такое доброта из словаря Ожегова, из двух половинок составили пословицы, послушали притчу «Добро и зло», на нарисованной лесенке написали слова, характеризующие качества доброго человека. В конце мероприятия ребятам вручили рекомендательный список литературы «Через книгу к добру и свету» с добрыми, важными, позитивными книгами.

В Нововосточной сельской библиотеке состоялся обзор книжной выставки «Книга учит доброте!». Здесь были представлены книги, которые учат добру и сердечности, умению видеть в людях хорошее, дают знания о мире и живущих в нем людях. Участвуя в конкурсе «Наши домашние любимцы», ребята написали коротенькие рассказы о своих питомцах и изобразили своих четвероногих друзей, о которых они заботятся.

В Новоподзорновской сельской библиотеке Неделя добра началась с урока доброты «Хочешь изменить мир - начни с себя!», в ходе которого говорили о добрых и хороших поступках, вспомнили пословицы о добре, отгадывали загадки. Словесная игра «Кто больше знает добрых слов» прошла в Даниловской сельской библиотеке.

Специалист Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н.И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и волонтеры клуба «Во!круг книг» организовали акцию «Визит доброты», посетили почетного жителя Тяжинского округа Евгению Васильевну Сабанцеву.

Специалисты библиотеки Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова провели акцию-экофакт «О земле с тревогой». Организаторы вручили участникам акции буклеты с интересными фактами об экологии и оригинальными идеями по улучшению экологической ситуации.