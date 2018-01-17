Бильярд в Верх-Чебуле

Матчевая встреча по бильярду («Русская пирамида») между командами Тяжинского и Чебулинского районов состоялась в поселке Верх-Чебула.
Стратегия, выдержка и предельная точность оказались залогом успешной игры тяжинцев. Встреча закончилась со счетом 3:2, в пользу команды Тяжинского района в составе Евгения Николаевича Жернакова, Анатолия Викторовича Баркова, Николая Сергеевича Мякишева, Алексея Сергеевича Щепило, Сергея Ивановича Дикого.
17/01/2018
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