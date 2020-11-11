ВИА «Биннс» Яйского РДК стал лауреатом конкурса «Таланты России»

Loading...
В составе коллектива его руководитель Дмитрий Акимов, Дарья Давыдова, Виталий Мосин и Александр Дроздов. Конкурс «Таланты России» проходил в двух форматах – Всероссийском и Международном.
Во Всероссийском народный самодеятельный коллектив «Биннс» стал лауреатом первой степени, в Международном – лауреатом второй степени. На суд жюри артисты из Яи представили авторскую песню Дмитрия Акимова «Белый пароход любви».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
10 ноября в 14:00 состоятся публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав...
|
В Кузбассе 14 ноября запустят туристический поезд «Шерегеш-экспресс», который будет курсировать по...
|
В кемеровском микрорайоне Южный на сутки перекроют дорогу. В связи с этим автомобилистам советуют...
|
Информация о продаже недвижимости стоимостью 70 миллионов рублей, расположенной в поселке...