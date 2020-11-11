ВИА «Биннс» Яйского РДК стал лауреатом конкурса «Таланты России»

В Новокузнецке планируют изменить Устав города 10 ноября в 14:00 состоятся публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав...

В Кузбассе вновь начнет курсировать поезд «Шерегеш-экспресс» В Кузбассе 14 ноября запустят туристический поезд «Шерегеш-экспресс», который будет курсировать по...

В Кемерове в микрорайоне Южный на сутки перекроют дорогу В кемеровском микрорайоне Южный на сутки перекроют дорогу. В связи с этим автомобилистам советуют...