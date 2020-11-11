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ВИА «Биннс» Яйского РДК стал лауреатом конкурса «Таланты России»

В составе коллектива его руководитель Дмитрий Акимов, Дарья Давыдова, Виталий Мосин и Александр Дроздов. Конкурс «Таланты России» проходил в двух форматах – Всероссийском и Международном.
Во Всероссийском народный самодеятельный коллектив «Биннс» стал лауреатом первой степени, в Международном – лауреатом второй степени. На суд жюри артисты из Яи представили авторскую песню Дмитрия Акимова «Белый пароход любви».

Культура
Яя
kuzbassnews.ru
11/11/2020
Культура
Яя
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