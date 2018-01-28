Благодарность за поддержку

Победители второго телевизионного конкурса советской песни «Сделано в СССР», участники самодеятельного вокально-инструментального коллектива «Крылья песни» из Тяжинского района поблагодарили проголосовавших за них земляков.
В заочном этапе вокального конкурса, учрежденного государственной телерадиокомпанией «Кузбасс» совместно с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и областным Советом ветеранов, приняли участие более 100 кузбассовцев.
Для участия во втором этапе жюри были отобраны 33 конкурсанта, в том числе и музыканты вокально-инструментального ансамбля «Крылья песни» из Тяжинского района. Участников заключительного концерта определяло «народное» жюри, путем интернет-голосования на сайте ГТРК «Кузбасс». За любимые композиции в новом прочтении свои голоса отдали более 50 тысяч человек со всего мира.
По итогам народного голосования в Гала-концерт вошли 10 лучших самодеятельных исполнителей, в их числе ВИА «Крылья песни». За победу в номинации «Коллективная инструментальная» тяжинские музыканты были награждены сертификатом на посещение аквапарка в Прокопьевском районе.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецке и Новокузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность по эксплуатации...
|
Пассажиру Honda Civic потребовалась медицинская помощь. Ведется разбирательство по факту ДТП.
|
По данным Кемеровского Гидрометцентра, 28 января по области сохранится холодная погода и усилится...
|
В Прокопьевске разыскивают автомобилиста, сбившего 15-летнюю девочку.