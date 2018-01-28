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Благодарность за поддержку

Победители второго телевизионного конкурса советской песни «Сделано в СССР», участники самодеятельного вокально-инструментального коллектива «Крылья песни» из Тяжинского района поблагодарили проголосовавших за них земляков.
В заочном этапе вокального конкурса, учрежденного государственной телерадиокомпанией «Кузбасс» совместно с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и областным Советом ветеранов, приняли участие более 100 кузбассовцев.
Для участия во втором этапе жюри были отобраны 33 конкурсанта, в том числе и музыканты вокально-инструментального ансамбля «Крылья песни» из Тяжинского района. Участников заключительного концерта определяло «народное» жюри, путем интернет-голосования на сайте ГТРК «Кузбасс». За любимые композиции в новом прочтении свои голоса отдали более 50 тысяч человек со всего мира.
По итогам народного голосования в Гала-концерт вошли 10 лучших самодеятельных исполнителей, в их числе ВИА «Крылья песни». За победу в номинации «Коллективная инструментальная» тяжинские музыканты были награждены сертификатом на посещение аквапарка в Прокопьевском районе.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/01/2018
Культура
Тяжин
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