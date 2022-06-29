Благодаря акции «Дети не птицы» в Новокузнецке помогли семьям установить блокировочные системы на окна

Старший помощник прокурора Центрального района Новокузнецка Элина Лазарева совместно с работниками МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» приняла активное участие в акции «Дети не птицы».

Благодаря акции семьям установлены блокировочные системы на окна, приобретение которых произведено за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, выделенных семьям по решению городской комиссии.

Мастер для выполнения работы нашелся быстро – мир не без добрых людей. Индивидуальный предприниматель, пожелавший остаться неназванным, благотворительно установил блокировочные системы шести семьям, которые проживают выше второго этажа, и в которых воспитываются дети младшего возраста.

Сотрудник прокуратуры разъяснила родителям их ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, напомнила родителям о том, что безопасность зависит от соблюдения правил поведения, знать которые нужно каждому. В ходе беседы были разъяснены положения действующего административного и уголовного законодательства, переданы изготовленные прокуратурой района разъяснительные буклеты.

Заместитель прокурора района

Н.А. Чебанов

Фото предоставлено Прокуратурой Центрального района Новокузнецка