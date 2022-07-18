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Благодаря бдительности работницы ломбарда была задержана находящаяся в федеральном розыске гражданка

 В вечернее время к правоохранителям обратилась продавец одной из торговых точек, сообщив, что заметила на улице гражданку, которая подходила под описание из ориентировки. Прибывшие для проверки росгвардейцы задержали 26-летнюю жительницу Кузбасса, которая находилась в федеральном розыске. По предварительной информации, ранее осужденная за кражу гражданка разыскивалась за нарушение условий досрочного освобождения.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную девушку инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

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