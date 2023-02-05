Благодаря бдительной горожанке, росгвардейцы задержали разыскиваемого за причинение ножевого ранения

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который находился в розыске за причинение умышленного вреда здоровью своей сожительнице.

В дневное время росгвардейцы прибыли по информации о местонахождении подозреваемого в подъезд многоквартирного дома по улице Климасенко. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от жительницы дома, что она заметила на улице подозреваемого, который ранил ножом свою подругу. Стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков поссорился дома со своей сожительницей. В результате конфликта горожанин причинил ножевое ранение возлюбленной. После того, как потерпевшая обратилась к правоохранителям, новокузнечанин скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия