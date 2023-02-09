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Благодаря бдительным работникам торговой точки росгвардейцы задержали магазинного вора

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу от работников торговой точки задержал подозреваемого в краже товара.

 В дневное время группа задержания прибыла к ТЦ на улице Весенняя по информации от работников продуктового магазина, что в торговой точке замечен злоумышленник, который может быть причастен к ранее совершенному имущественному преступлению.

 На указанном адресе росгвардейцы по приметам задержали ранее неоднократно судимого за кражу и неуплату алиментов 34-летнего местного жителя. Стражи правопорядка предварительно выяснили, что задержанный мужчина несколькими днями ранее с целью перепродажи похитил из торговой точки продукты питания и средства личной гигиены. Кража была выявлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения. При очередном появлении похитителя в ТЦ работники магазина сообщили правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
09/02/2023
Происшествия
Киселевск

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