Благодаря бдительным работникам торговой точки росгвардейцы задержали магазинного вора

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу от работников торговой точки задержал подозреваемого в краже товара.

В дневное время группа задержания прибыла к ТЦ на улице Весенняя по информации от работников продуктового магазина, что в торговой точке замечен злоумышленник, который может быть причастен к ранее совершенному имущественному преступлению.

На указанном адресе росгвардейцы по приметам задержали ранее неоднократно судимого за кражу и неуплату алиментов 34-летнего местного жителя. Стражи правопорядка предварительно выяснили, что задержанный мужчина несколькими днями ранее с целью перепродажи похитил из торговой точки продукты питания и средства личной гигиены. Кража была выявлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения. При очередном появлении похитителя в ТЦ работники магазина сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия