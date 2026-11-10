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Благодаря мерам, принятым прокуратурой Куйбышевского района Новокузнецка, восстановлены права жителей многоквартирного дома

Прокуратурой Куйбышевского района Новокузнецка проведена проверка исполнения требований законодательства при реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Установлено, что по итогам электронного аукциона между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка и коммерческой организацией заключен договор на выполнение капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Курако. Однако в установленный соглашением срок подрядчик взятые на себя обязательства не исполнил. С целью устранения выявленных нарушений прокурор района директору общества внес представление. Благодаря принятым мерам реагирования в настоящее время ремонтные работы завершены, виновное должностное лицо подрядной организации привлечено к дисциплинарной ответственности. Фото: пресс-служба Прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/11/2026
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