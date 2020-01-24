Благодаря мониторингу системы «Меркурий» в Кемеровской области выявлен предприниматель, расфасовывавший фальсифицированное масло

В Кемеровской области сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с помощью ФГИС «Меркурий» пресечен выпуск индивидуальным предпринимателем Малковым А.А спреда под видом масла ГОСТ собственного производства, полученного путем перефасовки и перемаркировки готовой продукции других производителей.

Так, в ходе мониторинга электронного документооборота установлено, что предприниматель актом несоответствия ввел в оборот 500 т масложирового продукта под видом масла «Крестьянское» 72,5% производителя ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский». После этого ИП Малков А.А. «произвел» аналогичное количество продукта под тем же наименованием с расфасовкой по 20 кг со своим товарным знаком. Фактически был осуществлен лишь процесс перемаркировки продукции, в ходе которой изменены даты выработки и продлены сроки годности.

Далее продукт был перефасован в потребительскую упаковку по 180 г и разделен на две партии с маркировками «масло сливочное» и «масло ГОСТ «Крестьянское» 72,5%. Сроки годности вновь изменены – до не превышающих первоначально установленные.

В рамках выездной проверки на хранении у предпринимателя было обнаружено 12 т масла сливочного 72,5% и масла «Крестьянское» 72,5%, согласно маркировке выработанных ИП Малков А.А. Инспекторами Управления от данных партий продукции был произведен отбор проб для исследований на показатели качества и безопасности в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». Результаты лабораторных испытаний показали наличие в составе продукции фитостеринов, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы молочных продуктов немолочными видами сырья.

Таким образом, не указав на маркировке сведения о содержании в составе продукции растительных масел, предприниматель вводил в заблуждение потребителей, используя понятие «масло».

По результатам проверки за нарушение требований технических регламентов ЕАС в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство по ст. 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений и приведении маркировки продукции в соответствие с правилами нормативных документов. Доступ к оформлению ВСД на продукцию во ФГИС «Меркурий» заблокирован для уполномоченного лица ИП Малкова А.А. на 6 мес.

По результатам рассмотрения административных материалов нарушитель привлечен Управлением к административной ответственности.