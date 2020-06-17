Росгвардейцы спасли кузбассовца, у которого на улице случился эпилептический припадок

В Кемерово возвращаются лавочки В парки и скверы Кемерова вновь вернут лавочки, которые убирали из-за опасности распространения...

В Кузбассе до 2021 года сохранится масочный режим Напомним, в Кузбассе диагностировали уже больше 1000 случаев коронавирусной инфекции. Мы...

Нетрезвый кузбассовец напал с топором на автомобиль В Белове экипаж Росгвардии получил сигнал о нападении. 32-летний местный житель сообщал, что на его...