Росгвардейцы спасли кузбассовца, у которого на улице случился эпилептический припадок

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В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии старшина Станислав Назарук и младший сержант Руслан Реттиев пришли на помощь 41-летнему мужчине, которому внезапно стало плохо. Росгвардейцы заметили пострадавшего в ходе патрулирования городских улиц. Правоохранители вызвали к месту происшествия бригаду медиков и до их прибытия оказали гражданину необходимую доврачебную помощь. Прибывший экипаж скорой помощи госпитализировал мужчину. Медики поблагодарили росгвардейцев за грамотные действия, которые помогли спасти жизнь 41-летнему горожанину.
17/06/2020
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