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Благодаря сигнализации росгвардейцы предотвратили возгорание автомобиля кузбассовца

 В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дмитрия Николаенко и прапорщика Валерия Ботьева помогли защитить имущество местного жителя от уничтожения огнем.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации к охраняемому гаражному боксу на улице Гагарина. В ходе обследования объекта стражи правопорядка заметили дым внутри закрытого гаражного помещения. Росгвардейцы вызвали пожарный расчет и сообщили о происшествии владельцу гаража.

 Стражи правопорядка помогли вытолкать на безопасное место стоящий в гаражном боксе автомобиль «Лада Нива», которому грозила опасность воспламенения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

 Местный житель поблагодарил экстренные службы за помощь в спасении имущества. В результате сработавшей сигнализации удалось предотвратить крупный материальный ущерб.

 Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить гараж или жилище - является установка охранно-пожарной сигнализации. В случае возникновения угрозы имуществу об этом незамедлительно станет известно экстренным службам, которые примут необходимые меры безопасности.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
11/01/2023
Происшествия
Яшкино
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