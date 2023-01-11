Благодаря сигнализации росгвардейцы предотвратили возгорание автомобиля кузбассовца

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дмитрия Николаенко и прапорщика Валерия Ботьева помогли защитить имущество местного жителя от уничтожения огнем.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации к охраняемому гаражному боксу на улице Гагарина. В ходе обследования объекта стражи правопорядка заметили дым внутри закрытого гаражного помещения. Росгвардейцы вызвали пожарный расчет и сообщили о происшествии владельцу гаража.

Стражи правопорядка помогли вытолкать на безопасное место стоящий в гаражном боксе автомобиль «Лада Нива», которому грозила опасность воспламенения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Местный житель поблагодарил экстренные службы за помощь в спасении имущества. В результате сработавшей сигнализации удалось предотвратить крупный материальный ущерб.

Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить гараж или жилище - является установка охранно-пожарной сигнализации. В случае возникновения угрозы имуществу об этом незамедлительно станет известно экстренным службам, которые примут необходимые меры безопасности.

Фото: Росгвардия