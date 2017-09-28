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Благотворительная акция

В Тяжинском районе завершилась традиционная областная благотворительная акция по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами.
В составе набора – 80 килограмм овощей: 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы и капусты. В этом году получателями овощных наборов были определены инвалиды-колясочники, и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме (лежачие), одинокие либо семьи которых не способны выращивать или приобретать овощную продукцию.
Также овощные наборы получили члены семей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы, в ходе боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, и выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Овощная продукция была получена в СПК «Береговой» Кемеровского района. Доставка до Тяжинского района произведена за счет спонсорских средств индивидуального предпринимателя Валерия Анатольевича Росликова. В Тяжинском районе овощные наборы получили 27 граждан с ограниченными возможностями здоровья и 4 человека из категории «члены семей погибших военнослужащих».
Содействие в доставке овощных наборов оказали главы городских и сельских поселений, волонтеры, специалисты отделения срочного социального обслуживания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Огромную благодарность получатели овощных наборов выразили губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву за постоянную заботу и внимание, а также волонтерскому отряду студентов Тяжинского агропромышленного техникума.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/09/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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