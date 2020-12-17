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Благотворительная корпоративная акция «Время помогать» завершит череду волонтёрских проектов РУСАЛа 2020 года

РУСАЛ организует акцию «Время помогать» для волонтёров в 16 городах присутствия компании с общим благотворительным фондом 2 млн рублей.

 

Присоединиться к событию смогут до 400 человек: в каждом городе добровольцы объединятся в пять команд из пяти участников. 10 самых активных, отзывчивых и дружных команд-участниц получат от компании полезные призы.

19 декабря команды встретятся на виртуальной площадке и попробуют свои силы в решении волонтёрских кейсов и логических задач, генерировании новых идей проектов и планировании будущих акций. Заработанные командами баллы будут преобразованы в денежные средства, которые добровольцы направят на адресную помощь своим подопечным - семьям с тяжелобольными детьми, которые нуждаются в лечении или реабилитации, социальным учреждениям, приютам для бездомных животных.

Вместе с волонтёрами из Ачинска, Бокситогорска, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Михайловска, Москвы, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Шелехова и посёлка Таёжный Красноярского края в игре примут участие 5 команд новокузнечан: 2 – активистов молодежного совета НкАЗа и по одной команде от Сбербанка, РЖД и волонтеров города.

- В Новокузнецке призовой фонд РУСАЛа планируется направить на приобретение специальных ходунков, вело- и иппотренажеров трем детям с ДЦП, а также поискового оборудования - раций, компасов, фонарей и мобильного электрогенератора отряду Liza Alert, - отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Светлана Кадетова.

Кроме того, с 10 по 28 декабря корпоративные волонтёры РУСАЛа проведут серию благотворительных акций адресной помощи некоммерческим организациям, социальным учреждениям и отдельным гражданам, пострадавшим во время пандемии в 2020 году.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/12/2020
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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