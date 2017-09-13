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Благоустройство в цвете

В Тяжинском районе местные власти и жители красочно оформляют павильоны на автобусных остановках.
В поселке Итатский покрашено 10 автобусных павильонов. Восемь из них покрасили работники администрации Итатского городского поселения. Один павильон покрашен работниками ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович).
Жительница улицы Заозерная Любовь Константиновна Конченко по собственной инициативе приобрела краску на 3500 рублей и покрасила автобусный павильон. Жительница этой же улицы, художник-оформитель Итатского ГДК Екатерина Валерьевна Подкорытова раскрасила этот павильон. Теперь автобусная остановка при въезде в Итат на улице Советская радует земляков яркими красками.
Кроме того в поселке Итатский покрашен 41 контейнер под твердые бытовые отходы, из которых 3 контейнера покрасили местные жители. Краску для этого в количестве 140 кг пожертвовал житель города Кемерово, руководитель фирмы «Промснабжение» Антон Лаптев.
В поселке Тяжинский активисты молодежного движения красочно оформили остановку «Военкомат».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/09/2017
Общество
Тяжин
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