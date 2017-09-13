Благоустройство в цвете

В Кузбассе подросток из зависти ограбил однокашника В Полысаеве 17-летний студент силой забрал дорогой смартфон у своего однокашника. Подросток...

С начала года в Кузбассе построили более 8,5 тысяч квартир По данным областной администрации, с января по август этого года в регионе введено 542,4 тысячи...

Кузбассовец ограбил магазин, чтобы подготовиться к тюрьме В Анжеро-Судженске задержали злоумышленника, который совершил кражу в магазине, находясь в статусе...