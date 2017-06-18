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Благоустройство в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района проведены работы по разметке дороги и устройству пешеходных переходов по улицам Советская, Школьная, Кирова.
Работы были исполнены по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Сибирь» на сумму 250 тысяч рублей. Пешеходные переходы бело-желтого цвета обустроены возле образовательных учреждений – детско-юношеского центра, средней и коррекционной школ.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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