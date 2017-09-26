Благоустройство в Итате

В Кемерове пройдёт первая ярмарка после сбора урожая 29 сентября на площади Советов в Кемерове пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Она будет посвящена...

Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии» Предприниматель Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против кемеровских блогеров из...

В Прокопьевске 40-летний мужчина в парке изнасиловал прохожую Мужчина подозревается в изнасиловании. Его застали прямо на месте преступления местные...