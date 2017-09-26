Благоустройство в Итате

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В поселке Итатский Тяжинского района по улице Советская, убрано 5 аварийных тополей.
Для проведения работ заместитель генерального директора по производству ООО «Итатуголь» Сергей Юрьевич Штрыкалкин предоставил подъемный автокран. Телескопический подъемник был предоставлен ОАО «Кузбассконсервмолоко» (руководитель Юрий Михайлович Краснощеков).
Также в уборке тополей принимали участие сотрудники ОГПС-22 и администрации Итатского городского поселения.
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