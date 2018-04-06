В поселке Итатский Тяжинского района убрано 3 аварийных тополя.
В уборке деревьев по улице Советская, принимали участие работники администрации Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский, Сергей Михайлович Щепетов, Евгений Владимирович Рыжов, Виталий Валерьевич Янушонок и депутат Совета народных депутатов Андрей Александрович Лорай.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...
|
На пост временно исполняющего обязанности главы региона был назначен Сергей Цивилев.
|
В Кемеровской области под суд пойдет 40-летний мужчина житель города Киселевска, который обвиняется...
|
Журналисты оказались настойчивыми и всё-таки спросили Цивилёва об обысках у главы МЧС по ...
Комментарии
Ура! Наконец то я нашла способ зарабатывать очень хорошие деньги! Учитесь друзья!
http://failclicks.ru/public/6380713741466522