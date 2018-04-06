Комментарии

Юные новокузнечанки украли из магазинов бижутерию и футболки Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...

Цивилев консолидирует все позитивные силы для развития Кузбасса На пост временно исполняющего обязанности главы региона был назначен Сергей Цивилев.

Кузбассовец перерезал канцелярским ножом горло коллеге по работе В Кемеровской области под суд пойдет 40-летний мужчина житель города Киселевска, который обвиняется...