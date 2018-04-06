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Благоустройство в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района убрано 3 аварийных тополя.
В уборке деревьев по улице Советская, принимали участие работники администрации Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский, Сергей Михайлович Щепетов, Евгений Владимирович Рыжов, Виталий Валерьевич Янушонок и депутат Совета народных депутатов Андрей Александрович Лорай.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Общество
Тяжин

Комментарии

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06/04/2018
Новости Кузбасса

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