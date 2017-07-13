Благоустройство в Новоподзорново

В селе Новоподзорново Тяжинского района отремонтирован остановочный павильон.
Здесь не только починили протекавшую крышу, но и огородили остановку. Теперь в павильоне есть зимний и летний залы, где пассажиры могут располагаться, ожидая автобус. На эти цели из местного бюджета было выделено 80 тысяч рублей.
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