Благоустройство в Преображенке

В Кузбассе мужчина похитил новый холодильник у своей матери Мужчина предстанет перед судом за кражу холодильника.

Трёх пропавших новокузнецких подростков нашли живыми Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, все три подростка были найдены утром шестого...

Ночью в Кемерове горели три машины, одну из них подожгли На Hyundai пламя перебросилось с горящей Kia, которую, по предварительным данным, подожгли.