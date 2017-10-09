Благоустройство в Преображенке

В селе Преображенка Тяжинского района подвели итоги конкурса на лучшую усадьбу.
Фото усадеб были размещены на стенде в здании администрации Преображенского сельского поселения. После вскрытия ящика для тайного голосования определили победителей, набравших наибольшее число голосов.
На первом месте усадьба семьи Ломако Александра Васильевича и Веры Николаевны. Второе место заняла усадьба семьи Хабибулиных Петра Владимировича и Надежды Николаевны. Третье место досталось усадьбе семьи Максимовых Анатолия Владимировича и Татьяны Владимировны.
Призом зрительских симпатий отмечена усадьба Тимченко Алексея Алексеевича и Людмилы Николаевны.
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