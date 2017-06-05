Благоустройство в Тяжине

В поселке Тяжинский в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по нанесению дорожной разметки.
На основании заключенного муниципального контракта работы выполняет ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (генеральный директор Григорович Сергей Дмитриевич).
В соответствии с требованиями государственных стандартов пешеходные переходы исполняются в двухцветном варианте, а пешеходные переходы у детских дошкольных и общеобразовательных учреждений – из термопластика. Финансирование контракта осуществляется из средств местного бюджета.
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