Благоустройство в Тяжине

Кемерово охватила настоящая эпидемия шоплифтеров Кемерово охватила настоящая эпидемия шоплифтеров. Так называют подростков, которые совершают кражи...

Кемеровская ГИБДД будет искать водителей с тонированными машинами В Кемерове инспекторы ДПС будут обращать особое внимание на водителей, у которых затонированы...

Подросток из Ленинска-Кузнецкого вымогал деньги у сверстника 15-летний подросток из Ленинска-Кузнецкого в скором времени окажется перед судом за вымогательство...