Близится к завершению уборка зерновых культур на учебном поле Тяжинского агропромышленного техникума
По предварительным данным выращенная здесь пшеница сорта «Новосибирская-31» даст урожайность в среднем до 20 и более центнеров с гектара.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что год выдался очень удачный и по влажности, и по солнечной радиации: «Если бы нам таких лет побольше, то другого бы и желать не надо. После окончания уборочной у наших ребят будет возможность на практических занятиях обработать зерно, заложить его на хранение с последующей реализацией. Сейчас же нам нужна ещё буквально какая-то неделька хорошей погоды для того, чтобы убрать урожай вовремя и без потерь».
18/09/2020
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