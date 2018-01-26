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Блокадники: право на льготы

27 января исполняется 74 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Кемеровской области проживает 230 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К категории блокадников относятся граждане, прожившие в городе во время блокады не менее четырех месяцев (сюда относятся дети, школьники, студенты и все граждане, проживавшие в Ленинграде, но не имеющие ордена за оборону города) и получившие соответственный почетный знак – «Жителю блокадного Ленинграда».

Также к блокадникам относят ветеранов войны, награжденных орденом «За оборону Ленинграда». Им назначается пенсия в рамках общих выплат ветеранам военных действий. Механизмы социальных выплат и льготы для данной категории ветеранов определены в федеральном законе «О ветеранах».

Так, размер ежемесячной денежной выплаты для участников Великой Отечественной войны, в том числе награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и являющихся инвалидами, составляет сейчас 5061,52 рублей; для тех, у кого инвалидности нет – 3766,39  рублей. Награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплачивается 2731,32 рублей в месяц. Кроме того, все блокадники имеют право на получение дополнительных выплат от государства. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают каждый месяц по 1000 рублей, а граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – по 500 рублей

Пенсионное законодательство предусматривает возможность для блокадников получать две пенсии – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, если блокадник является инвалидом.

В среднем общий размер двух пенсий составляет 29760 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
26/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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