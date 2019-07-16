«Блокировка пользователей ФГИС «Меркурий» в Кемеровской области»

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (далее — Управление) организована работа по блокировке пользователей ФГИС «Меркурий», в связи с допущенными ими нарушениями при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

В июле текущего года установлены многочисленные факты оформления ветеринарных сопроводительных документов уполномоченными лицами и ветеринарными врачами на продукцию с истекшим сроком годности. Данные эВСД содержали пометку «для реализации в пищу людям», тогда как в соответствии с п.2 ст.3 ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевой продукции» продукция с истекшим сроком годности считается некачественной и опасной и подлежит утилизации либо уничтожению.

В соответствии с допущенными нарушениями и руководствуясь п.20 Приказа МСХ № 589 от 27.12.2016 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» доступ к работе во ФГИС «Меркурий» данных пользователей был ограничен сроком на 6 месяцев. Управлением проводится дальнейшая работа по выявлению нарушений при оформлении эВСД. За неоднократные грубые нарушения оформления эВСД пользователи ФГИС «Меркурий» будут заблокированы на срок от 3 - 6 месяцев.