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Более 1 500 спортсменов-любителей из Кемерово поборются за право попасть в международный футбольный лагерь в рамках турнира «Кожаный мяч – кубок Coca-Cola»

30 мая на стадионе «Шахтер» в Кемерово состоятся финальные игры городского и областного этапов Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». Финальный матч начнет легендарный футболист, лучший бомбардир первой лиги СССР, Виталий Раздаев. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа от титульного партнера соревнований компании Coca-Cola Россия. Посетить матчи и поддержать юных футболистов могут все желающие. 

В этом году в матчах городского и областного этапов встретятся 106 команд юношей и девушек в средней и старшей возрастных группах. 18 из них – победители и призеры городского финала. В общей сложности в играх в Кемерово примет участие 1590 молодых непрофессиональных футболистов. По всей России в нынешнем сезоне соревнуется более 14,5 тыс. футбольных команд юношей и девушек.

Лучшие юные футболисты областного тура отправятся на объединенный всероссийские финалы турнира в Волгограде и Краснодаре. Главный приз турнира для победителей в старшей возрастной группе – участие в международном футбольном лагере CОРА Coca-Cola в России, где ребята смогут представить страну на одноименном международном турнире юношеских команд. Программа лагеря включает тренировки, семинары, игры, футбольные турниры и экскурсии. Наставниками юных футболистов станут известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матчей с участием национальной сборной России.

Благодаря компании Coca-Cola Россия в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ игроки «Кожаного мяча» получат уникальную возможность прикоснуться к организации матчей главного футбольного первенства, став частью команды подавателей мячей, и оказаться на расстоянии вытянутой руки от легенд мирового футбола. В 2017 году отбор кандидатов в команду подавателей мячей проходит в четырех городах проведения Кубка Конфедераций FIFA – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи среди юношей и девушек от 12 до 17 лет.

Традиционно в финальный день соревнований компания Coca-Cola Россия подготовила большое количество приятных сюрпризов не только для самих игроков, но и для их болельщиков: они смогут принять участие в интерактивных конкурсах, встретиться со звездами футбола и выиграть спортивные призы. Вход на все матчи турнира свободный. Начало мероприятий  в 12:00.

 «Мы гордимся тем, что уже 9 лет поддерживаем проведение всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», способствуя повышению уровня развития юношеского футбольного движения. Каждая игра – это настоящий эпицентр борьбы, объединение игроков, родителей, болельщиков. Благодаря турниру «Кожаный мяч» кто-то из участников может начать профессиональную карьеру и впоследствии стать знаменитым футболистом. Хотя самое главное, это, конечно, любовь к футболу, которую турнир помогает воспитывать», – комментирует Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-ColaHBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Отслеживать результаты соревнований и следить за любимой командой теперь можно на официальном сайте «Кожаного мяча» в режиме онлайн. Здесь же собрана вся полезная информация о правилах и этапах турнира. Подробности активностей для болельщиков можно найти в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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