Более 10 тысяч выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании

Пять кузбассовцев с коронавирусом умерли за сутки, еще 162 человека заболели За минувшие сутки в Кузбассе изменилось число как умерших и заболевших кузбассовцев, так и...

Глава Минздрава Кузбасса вакцинировался после того, как заболел COVID-19 Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин поставил прививку от коронавируса. Об глава минздрава...

В торговых центрах Кемерова выявили нарушителей масочного режима В Кемерове в ходе рейда по торговым центрам было выявлено шесть нарушителей масочного режима. В...