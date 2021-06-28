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Более 10 тысяч выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании

26 июня в Кузбассе проходят выпускные балы для одиннадцатиклассников.

В этом году общеобразовательные учреждения окончили 10 282 человека — выпускники 369 школ.

910 отличившихся выпускников получили знаки «Отличник Кузбасса», который в прошлом году пришел на смену региональным медалям за отличную учебу: 682 человека награждены золотым знаком и 228 — серебряным.

Образование
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kuzbassnews.ru
28/06/2021
Образование
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Новости Кузбасса

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