Более 100 км теплосетей модернизировано в Кузбассе в 2020 году

С января по октябрь коммунальщики и теплоэнергетики капитально отремонтировали и обновили 101 км теплосетей — на 16 км больше, чем за весь 2019 год.
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, работы по повышению надежности системы теплоснабжения выполняются в том числе во время отопительного сезона.
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