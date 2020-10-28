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Более 100 км теплосетей модернизировано в Кузбассе в 2020 году

С января по октябрь коммунальщики и теплоэнергетики капитально отремонтировали и обновили 101 км теплосетей — на 16 км больше, чем за весь 2019 год.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, работы по повышению надежности системы теплоснабжения выполняются в том числе во время отопительного сезона.

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kuzbassnews.ru
28/10/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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