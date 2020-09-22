Более 100 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ направлено на поддержку занятости в Кузбассе
Выделенные средства позволят трудоустроить почти 2 тысячи жителей региона, потерявших работу из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Всего из резервного фонда Правительства России на эти цели направлено 116,9 млн рублей.
Средства будут предоставляться в виде субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Предусмотренный период возмещения оплаты труда – до 3 месяцев. Оформить субсидии можно через Центры занятости населения.
На данный момент 29 кузбасских работодателей уже заключили договоры с Центрами занятости, предусматривающие трудоустройство 186 человек. К примеру, фармацевтическая компания в Анжеро-Судженске привлекла 10 граждан к общественным работам: уборке территории, вырубке растительности и скашиванию травы. Также работники занимаются подготовкой зданий к зимнему сезону.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения субсидии, работодатели могут на интерактивном портале Минтруда Кузбасса.
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