Более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Кузбасс до конца февраля 2021 года

По информации регионального Минздрава, в Кузбасс уже поступило 14432 дозы вакцины. Поставки продолжаются, до конца февраля регион в общей сложности получит 120400 доз. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, первую аппликацию прививки уже сделали 7383 человека, 2688 кузбассовцев поставили оба компонента вакцины.
В регионе стартует массовая вакцинация. Кузбассовцев готовы принять в 63 прививочных кабинетах медицинских организаций. Также пункты вакцинации будут открыты в крупных торговых центрах региона. Сейчас там готовят помещения и устанавливают холодильное оборудование для хранения вакцины. Предполагается, что таких пунктов может быть около 20.
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