Более 100 тысяч кузбасских пенсионеров в апреле получат индексированную пенсию

В апреле на 2,9% повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В Кузбассе индексация повысит уровень пенсионного обеспечения более 100 тысяч пенсионеров, 98128 человек являются получателями социальной пенсии.

Средний размер социальной пенсии в Кемеровской области после повышения составит 9947,61 рублей.

Размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 16162,17 рублей.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 34947,65 рублей и 37846,19 рублей соответственно.

Социальная пенсия граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), которые по каким-либо причинам не заработали право на страховую пенсию, составит 6734,31 руб.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, ему будет установлена социальная доплата к пенсии.

В Кузбассе на 2018 год прожиточный минимум для установления федеральной социальной доплаты (ФСД) утвержден в размере 8347 руб.