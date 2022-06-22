Более 103 тысяч жителей Кузбасса выбрали новый формат трудовой книжки

В Кемеровской области более 103 тысяч человек сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки, отказавшись от старого бумажного варианта.

Напомним, что такое право есть у граждан, которые в 2020 году сохранили бумажный вариант трудовой. Кроме того, документ в новом формате открывается и у тех, кто в 2021 году впервые устраивается на работу. В этом случае бумажный вариант трудовой книжки не предусмотрен.

Электронный формат трудовой книжки имеет целый ряд преимуществ по сравнению с бумажным. Например, исключается риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации предприятия сотрудник может запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности.

При оформлении заграничного паспорта, ипотечного или потребительского кредита выписку из нее можно распечатать из личного кабинета на портале госуслуг или сайте ПФР, она сразу будет заверена электронной подписью и готова для предъявления. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из нее по электронной почте. Через личный кабинет сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.

Трудовые книжки на бумажном носителе выбрали почти 815 тысяч жителей Кемеровской области. Еще 2 тысячи человек, имеющих право выбора, не определились с формой документа. Это связано с временной нетрудоспособностью граждан, нахождением в длительном отпуске или отстранением от работы.