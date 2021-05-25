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Более 12 тысяч человек встретили Поезд Победы в Новокузнецке

25 мая в 10:00 на железнодорожный вокзал Новокузнецка прибыл агитационный поезд Министерства обороны РФ «Мы – армия страны. Мы – армия народа».
Эшелон встречали начальник департамента военно-мобилизационной подготовки правительства Кузбасса Ерем Арутюнян, ветераны ВОВ, волонтеры Победы, кадеты детского дома № 95 Кемеровского института ФСИН, юнармейцы, а также посетители вокзала, жители города, представители общественной организации ветеранов войны в Афганистане, ДОСААФ, администрации города. В общей сложности в торжественном митинге приняли участие более 12 тысяч человек.

Воинский эшелон состоит из 17 тематических вагонов, оформление которых посвящено истории развития Вооруженных Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. На трех платформах были представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ.
Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа» стартовала в Москве 25 апреля 2021 года и приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Железнодорожный состав следует через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Новокузнецке. Новокузнецк — 24 по счету город, который посетил поезд.

Артисты воинского эшелона — творческий коллектив «Волжские казаки» для новокузнечан устроили концерт на привокзальной площади. В одном из вагонов развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Его посетили 352 человек, 38 из них заинтересовались, а семь — написали заявление о поступлении в армию. Работала приемная Министра обороны Российской Федерации Центрального военного округа, в которую обратились 15 человек. 

Кроме того, в тематическом вагоне «Дорога памяти» по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти» в специальных терминалах можно было узнать сведения о ветеранах ВОВ. В тематическом вагоне «Победа над невидимым врагом» рассказали о подвиге военных медиков в период борьбы с COVID-19. В этом вагоне каждый желающий мог сдать тест на коронавирус, а также получить консультацию.

В тематическом вагоне «Современная армия» представили новейшие достижения современной армии всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции, презентации органов военного управления, а также три платформы с образцами новейшей техники и вооружения ВС РФ. 

В 14:00 агитационный поезд отправился из Новокузнецка в Абакан. Завершится акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа» 27 июня в подмосковном парке «Патриот».

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kuzbassnews.ru
25/05/2021
Культура
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